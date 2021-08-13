Уфа, 13 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Тело мужчины извлекли из озера в Башкирии. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Цитата из х/ф «Титаник». Реж. Джеймс Кэмерон. 1997. США Тонущие люди

Сообщается, что спасатели Учалинского района получили информацию о том, что днем 13 августа в озере Курманкуль около деревни Мулдашево утонул мужчина. Отмечается, что это место было не оборудовано для купания.

По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Специалисты извлекли его тело из воды. Сейчас они устанавливают его личность.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии боец ОМОН спас тонущего в реке туриста.