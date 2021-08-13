Баку, 13 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Армянские военнослужащие обстреляли позиции азербайджанских вооруженных сил, находящихся возле границы. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По данным азербайджанского военного ведомства, армянская сторона вечером 12 августа вела огонь якобы с позиций в населённом пункте Хазинавар Горисского района из стрелкового оружия. Сообщается об обстрелах в направлении азербайджанских позиций возле населенного пункта Гарыгышлаг Лачинского района.

Также по сообщению МО Азербайджана, ночью 13 августа из стрелкового оружия якобы были обстреляны азербайджанские позиции в селе Юхары Вейсалли Физулинского района, селе Сыгнах Ходжалинского района и возле города Шуша.

«Огонь в этих направлениях вёлся незаконными армянскими вооруженными отрядами, находящимися на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы», — говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

Стоит отметить, что 12 мая на армяно-азербайджанской границе начал разворачиваться новый виток конфликта, когда подразделения ВС Азербайджана вошли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». Обе стороны периодически обвиняют друг друга в обстреле позиций. «Территорией Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы» в Баку называют Нагорный Карабах.