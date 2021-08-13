Москва, 13 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Средиземноморские страны до сих пор не могут справиться с лесными пожарами, из-за высокой температуры и сухой погоды в регионе возникают новые очаги, сообщает EuroNews.

skeeze Лесные пожары

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Так, в провинциях Тизи-Узу и Беджая на севере Алжира стихийное бедствие унесло жизни как минимум 69 человек.

Лесные пожары не прекращаются в Италии, где ранее зафиксировали рекордную для Европы температуру — 48,8 градуса Цельсия. Особенно тяжелая ситуация в южном регионе Калабрия и на острове Сицилия, где горят деревья на склоне вулкана Этна и в горах Мадоние недалеко от Палермо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин после экстренного обращения правительства Греции поручил усилить российскую группировку, осуществляющую борьбу с пожарами на греческой территории.

Российский противопожарный самолёт-амфибия Бе-200 с 30 июня ежедневно принимает участие в тушении лесных пожаров в Греции.

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