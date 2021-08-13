Оренбург, 13 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Оренбурге за первое полугодие 2021 года зафиксировано 249 ДТП, что на 6% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба мэрии.

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Вместе с тем, в городе отмечено снижение числа жертв автоаварий — на 25%. На дорогах муниципалитета в январе-июне погибли 12 человек.

Ранения получили 309 человек. Рост показателя в сравнении с аналогичным периодом 2020 года составил 14,9%.

С участием детей произошло 29 ДТП — на 7% больше, чем в прошлом году. Погиб один ребенок, еще десять получили травмы.

В городе значительно снизилось количество аварий по вине пьяных водителей — на 28,6%. На 26,7% уменьшилось число ДТП по вине водителей, которые отказались от медосвидетельствования.