Санкт-Петербург, 13 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» подписал контракт с бразильским футболистом Клаудиньо. Об этом 13 августа сообщается на сайте клуба.

Fc-zenit.ru Зенит

Отмечается, что соглашение с 24-летним нападающим рассчитано на пять лет.

Клаудиньо начинал карьеру в «Коринтиансе», после чего играл за другие бразильские команды. В 2019 году он перешёл в «Ред Булл Брагантино», в котором выступал до подписания контракта с «Зенитом».

В 2021 году Клаудиньо стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии на Играх в Токио.