Новосибирск, 13 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 2019—2020 годах введено в эксплуатацию 12 школ. Ещё три новых школы планируется сдать в 2021 году. Об этом сообщило региональное правительство.

Правительство Новосибирской области Строительство новых школ в Новосибирской области

«В 2019—2020 годах завершено строительство и введено в эксплуатацию 12 школ проектной мощностью 9651 место. На данные цели в 2019—2020 годах направлены средства в объеме порядка 7,4 млрд рублей, в том числе более 4,4 млрд рублей из областного бюджета», — уточнил заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

Так, в 2021 году планируется построить здание школы на 750 мест в Болотнинском районе, в Новосибирске на ул. Немыткина — на 1100 мест, в Верх-Туле 1100 мест. На эти цели будет направлено более 3,5 млрд рублей, в том числе, из областного бюджета — более 2,5 млрд рублей, из федерального бюджета — 991,9 млн рублей.

Отметим, что строительство новых школ в Новосибирской области ведётся в рамках реализации национальных проектов «Образование», «Жилье и городская среда» и государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области».