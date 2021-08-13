Нальчик, 13 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии завершились спасательные работы на Эльбрусе. При восхождении на вершину стало плохо туристу из Ростова-на-Дону. Его спустили вниз и передали врачам, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Альпинист

Инцидент произошел 12 августа. В экстренные службы поступила информация, что на высоте 5200 метров над уровнем моря стало плохо 38-летнему туристу из столицы Дона. На помощь пострадавшему была направлена группа спасателей. К 16:30 мужчину спустили на поляну Азау и передали бригаде скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии 12 августа скончался турист из Кирова. Мужчине стало плохо во время экскурсии в районе Цейского ледника.

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