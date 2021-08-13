Иркутск, 13 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. После введения карантинных мероприятий, связанных с эпидемией коронавируса, выручка фитнес-клубов Иркутской области сократилась от 50 до 70%. Об этом 13 августа сообщает телеграм-канал «Город Братск».

Дарья Антонова ИА REGNUM Закрытый фитнес-центр

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«Если раньше активная клиентская база составляла порядка 80%, то теперь в некоторых клубах не достигает и 15−20%. Огромное количество расторжений и блокировок карт.

Снижение выручки влечет за собой и снижение зарплат тренерского состава более чем на 50−70%. Ежемесячные затраты на средства индивидуальной защиты и соблюдение всех требований Роспотребнадзора составляют от 50 тыс. до 200 тыс. рублей в месяц» — пояснила представитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ксения Каурова.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряженной: на 13 августа число умерших пациентов достигло 4180 человек, причём 28 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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