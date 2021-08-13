Абакан, 13 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Хакасии ожидается непогода — грозы и ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра.

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По данным синоптиков, 13 — 15 августа в Хакасии местами ожидаются ливни, грозы, град. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.

Жителей Хакасии просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Ульяновской области предупредили об ухудшении погодных условий.

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