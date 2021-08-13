Канберра, 13 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Похоже, что 2021 год станет не менее мрачным для Австралии, чем предыдущий, поскольку пандемия коронавируса не утихает во многих местах по всей стране. В ходе пресс-конференции 13 августа главный санитарный врач страны Пол Келли отметил, что Австралия приближается к отметке в 10 000 человек по числу зараженных в текущем году. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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В 2021 году в стране зарегистрировали 39 смертей от COVID-19, многие из которых связаны со вспышкой коронавируса в Новом Южном Уэльсе. Профессор Келли сообщил журналистам, что с начала пандемии в Австралии было зарегистрировано 38 165 случаев заражения SARS-CoV-2 и 948 смертей от COVID-19.

В то же время в стране в настоящее время продолжается кампания по массовой иммунизации населения от COVID-19. По состоянию на 13 августа 25% австралийцев считаются полностью привитыми, что не может не вызывать у многих надежды.