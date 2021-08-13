Москва, 13 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Наиболее распространенные и длинные названия российских населенных пунктов и несколько необычных топонимов, встречающихся на карте РФ только один раз, определили аналитики сервиса «Яндекс.Карты» вместе с лингвистами. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба сервиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

При этом уточняется, что на «Яндекс.Картах» на территории России отмечено в общей сложности 160 тысяч различных населённых пунктов — не считая дачных посёлков и некоторых других типов. В основной массе это деревни (57%), сёла (19%) и сельские посёлки (17%). В то же время города и посёлки городского типа составляют меньше 1,5% от общего числа.

По данным исследования, самым распространенным в России названием являются Александровка (333), Ивановка (280), Михайловка (272), Каменка (252) и Никольское (241).

Также указывается, что на российской карте примерно 65 тысяч названий населенных пунктов и среди них есть много необычных и интересных топонимов. В их числе — Адово, Беззаботы, Большая Ржакса, Гадля, Запарино, Опухлики, Суета, Накипелово, Плохотнюки, Утехово и Чуваки.

Кроме того, отмечается, что наиболее длинное название у села Кременчуг-Константиновское, в котором содержится 25 букв без пробелов. При этом если убрать из этого списка названия с дефисом, то самым длинным будет Верхненовокутлумбетьево (23 буквы). Помимо того, 27 раз на карте России встречаются названия из двух букв и чаще всего это Ям и Яр.

Вместе с тем, добавляется, что в РФ есть названия на все буквы алфавита, за исключением «ъ» и «ь». При этом чаще всего встречаются звания на буквы «к», «с» и «п» и меньше всего (семь) на букву «й» (пять из них принадлежат населённым пунктам в Марий Эл; все пять начинаются на «йошкар», что на марийском значит «красный»).

В то же время самые частые слова в названиях — это прилагательные, которые служат для различения одноимённых населённых пунктов, — «малый», «большой», «новый», «старый» (новых населённых пунктов в два раза больше, чем старых) и т. д. А наиболее популярные существительные — «горка», «гора», «поляна».