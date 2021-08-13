Вашингтон, 13 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Отец американской певицы Бритни Спирс Джейми Спирс согласился отказаться от опеки над дочерью после 13 лет опекунства. Об этом 13 августа сообщает The Washington Post.

(сс) Rhys Adams Бритни Спирс

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Такое решение он принял после того, как недавно назначенный адвокат Спирс, бывший федеральный прокурор Мэтью Розенгарт в июле подал ходатайство об отстранении её отца от опекунства.

«Мы рады, что мистер Спирс и его адвокат сегодня признали в заявлении, что он должен отказаться от опекунства», — отметил Розенгарт.

Также сообщается, что Спирс готов работать с судом и адвокатом дочери над «упорядоченной» передачей опекунства новому попечителю.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бритни Спирс попросила суд «немедленно» отстранить её отца Джеймса Спирса от опекунства. Певица предложила суду принять такое решение в качестве альтернативы переносу заседания по её делу на 29 сентября 2021 года, о котором Спирс также ходатайствовала в заявлении. Спирс предложила назначить её временным опекуном Джейсона Рубина. Ему она попросила передать и контроль над своими финансами.

Напомним, в 2008 году певица была признана недееспособной из-за проблем с наркотиками, её опекуном был назначен Джеймс Спирс.