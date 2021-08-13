Москва, 13 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В течение августа 2021 года цены на куриные яйца в России могут понизиться примерно на 1−1,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

(сс) CWitte Яйца

«Динамика цен на яйца связана с сезонными факторами: уровнем спроса, снижением затрат на электроэнергию у птицефабрик в теплое время года, стремлением торговли сократить сроки хранения и соответствующие затраты, — сказала Долгова. — В течение месяца цены могут снизиться примерно на 1−1,5%. Но такое снижение не будет длительным, и уже в начале осени цены могут перейти к росту. Причины те же, что и по мясу курицы: рост затрат на корма, увеличение расходов электроэнергии и рост тарифов на нее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Долгова рассказала о том, почему в РФ могут вырасти цены на куриное мясо.