Канберра, 13 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая на пресс-конференции 13 августа, заявил, что штаты и территории страны должны принять меры по защите тех предприятий, которые опасаются судебных исков со стороны сотрудников, заразившихся коронавирусом на рабочем месте. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

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По словам Моррисона, работодатели всерьез обеспокоены тем, что запрет на принудительную вакцинацию сотрудников может привести к судебным искам, если работник заразится коронавирусом, выполняя свои должностные обязанности.

«Я в состоянии сообщить, что мой совет состоит в том, что регулирующие органы по охране труда и технике безопасности в штатах могут представить регулирующий пакет, согласно которому предприятие, которое не предусматривает санкций [для непривитых], не нарушает правила охраны труда и техники безопасности на рабочем месте», — заявил премьер-министр страны.

Таким образом, Моррисон подчеркнул, что преследовать компанию, которая не ввела для своих сотрудников требование об обязательной вакцинации, в судебном порядке после заражения сотрудников — не правильно.