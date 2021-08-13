Санкт-Петербург, 13 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга заняли второе место среди городов России по тратам на подготовку своих отпрысков к школе. Одеть и снарядить всем необходимым школьника в Северной столице обходится в почти в 14 тыс. рублей. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе ведущей онлайн-платформы для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни Lamoda.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

Так, на сборы школьницы родители потратили 13 920 рублей, что на 4% больше суммы, которую отдают за такой набор в целом по России. Из этой суммы за повседневную одежду и обувь (жакет, рубашка, колготки, юбка и туфли) родители заплатили 7 430 рублей. За одежду на уроки физкультуры (спортивный костюм и кроссовки) — 3 350 рублей. Кроме того, родители покупали детям и школьные принадлежности, такие как рюкзак (2 400 рублей) и пенал (740).

«Больше тратили только жители Красноярска», — отмечено в сообщении.

Сборы школьника обходятся чуть дешевле, в 13 890 рублей. В эту сумму входят: школьный набор для мальчика на каждый день (брюки, джемпер, рубашка, сменная обувь и ремень) — 6 130 рублей. Спортивная форма и кроссовки — 4 140 рублей. Школьные принадлежности — рюкзаки (2 990 рублей) и пеналы (630 рублей).

«Это на 11% больше средней стоимости такого набора по России», — добавили в пресс-службе.

Заметим, что чаще всего родители закупают необходимые товары онлайн, в июле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года спрос на школьные товары для мальчиков вырос на 7%, а для девочек — на 22%.