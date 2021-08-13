Москва, 13 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. То, что в России стал замедляться рост цен на сахарный песок, связано ожиданием поступления в продажу этого продукта, произведенного из нового урожая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Сахар

«Замедление роста цен на сахарный песок связано с ожиданием поступления в продажу сахара-песка, произведенного из нового урожая: по данным Союзроссахара, с 1 августа восемь предприятий в Краснодарском крае уже начали его производство из урожая сахарной свеклы текущего года, на следующей неделе к ним присоединятся еще восемь заводов. По состоянию на 9 августа произведено и отгружено 18,9 тыс. тонн сахара (на 4 тыс. тонн больше, чем на 9 августа 2020 года). Однако Союзроссахар рассчитывал, что за первую декаду августа восемь сахарных заводов Краснодарского края произведут более 50 тыс. тонн сахара-песка», — сказала Долгова.

По ее словам, дальнейшая динамика потребительских цен будет определяться объемами и сроками поступления сахара-песка, произведенного из свеклы урожая 2021 года, в розничную торговлю.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Долгова рассказала о том, как в РФ изменятся цены на курятину.