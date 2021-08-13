Москва, 13 августа, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Осенью 2021 года в России ускорится рост цен на куриное мясо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала данные Росстата о росте цен на ряд продуктов питания, в том числе и на куриное мясо.

Uainfo.org Цены на продукты

«Тенденции изменения цен неравнозначны по отдельным регионам страны. Отмечаемый Росстатом рост цен на подсолнечное масло связан с его существенным подорожанием в шести субъектах — на 1,1 — 4,0%, в 30 субъектах — на 0,1−1,0%. При этом в 32 субъектах цены оставались на прежнем уровне, а в 17 — снизились (на 0,1 — 1,2%). По куриному мясу также отмечается аналогичная картина: в 30 субъектах цены выросли на 0,1−0,9%, в пяти субъектах — на 1,0−4,0%. В 21 субъекте цены были стабильными, а в 29 — снизились на 0,1−2,5%», — сказала Долгова.

По ее словам, на потребительские цены данных продуктов влияют не только изменения в их себестоимости, но и затраты на транспортировку продукции, посреднические и торговые надбавки, изменения тарифов на электроэнергию, спрос.

«На ценах куриного мяса в регионах сказывается ситуация у местных производителей. Например, не все птицефабрики смогли восстановить поголовье после вспышки птичьего гриппа; на многих птицефабриках устаревшее оборудование, что не позволяет снизить затраты, — пояснила эксперт. — В ближайшие месяцы на цены куриного мяса повлияют растущие затраты на содержание и выращивание поголовья: дорожают корма, чему способствует рост цен на зерновые; увеличились тарифы на электричество».

Кроме этого, как полагает Долгова, мировые цены на курятину растут, что вызвано высоким спросом со стороны стран Восточной Азии и несущественным ростом производства в основных странах-экспортерах.

«Таким образом, в осенние месяцы рост цен на куриное мясо ускорится. По итогам года рост цен на мясо курицы может составить до 20−22%», — подытожила Долгова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что в России после роста цен на курятину будут дорожать и яйца.