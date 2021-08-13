Канберра, 13 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Пандемия коронавирусной инфекции с ее постоянным локдаунами, потерей работы и закрытием бизнесов по всей Австралии, стала настоящим испытание для всех жителей страны. Однако в «трудную минуту» жителей страны не бросило как правительство каждого отдельного штата, так и федеральный кабинет министров. О том, насколько велика была финансовая помощь, 13 августа в ходе пресс-конференции рассказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News.

Bankiros.ru Австралийские доллары

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По данным Моррисона, федеральное правительство страны на данный момент выплатило рекордные 2,256 миллиарда австралийских долларов ($1,65 млрд) в виде прямых выплат лицам, чей рабочий график сократился во время карантина.

«В Новом Южном Уэльсе эта цифра составляет 1,9 миллиарда долларов, и они были выплачены 762 000 человек», — сослался на имеющеюся статистику Моррисон.

«В Виктории около 260 миллионов долларов было выплачено 252 843 людям. В Квинсленде 98,7 миллиона долларов были выплачены 140 735 людям, а в Южной Австралии 45 миллионов долларов были выплачены 80 000 человек», — добавил премьер-министр страны.