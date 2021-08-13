Благовещенск, 13 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Почти треть жителей Амурской области, госпитализированных с диагнозом COVID-19, находится в тяжёлом состоянии. Всего ковидными пневмониями болеет 1161 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 августа в оперштабе региона.

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В тяжёлом состоянии 28% заболевших амурчан, в реанимации — 46 человек, на ИВЛ — 14. Кислородная поддержка необходима 460 пациентам. Ковидные госпитали заполнены на 83,8%. За всё время пандемии коронавирусом в Амурской области заболели 29 525 человек, в том числе 2 957 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 360 жителей Амурской области погибли от COVID-19 за всё время пандемии. За сутки в регионе выявлено 137 новых случаев инфицирования (днём ранее — 142).