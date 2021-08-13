Колорадо, США, 13 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Американская компания Colorado Teardrops представила каплевидный прицеп для кемпинга, созданный специально для владельцев электрокаров. Демонстрационное видео модели размещено на YouTube-канале Colorado Teardrops.

Colorado Teardrops Кемпер Boulder

Boulder имеет блок аккумуляторов, встроенный в раму прицепа, который позволяет заряжать батареи электромобиля.

Boulder оснащён полностью изолированной кабиной с местом для сидения, которое легко трансформируется в кровать, а также здесь есть две двухъярусные кровати для остальных членов семьи и место для хранения снаряжения.

В кабине Boulder много света за счет большого окна и дверей, выполненных в виде крыльев чайки. В камбузе есть место для пары кулеров Yeti, плиты и отсека для еды.

Камбуз с эргономичным дизайном позволяет готовить блюда в таких же условиях, как на собственной кухне. Однако этот процесс возможен только снаружи кемпера.

Ранее компания Craigslist представила кемпер, созданный на основе Chevrolet G30. Автодом укомплектован двумя солнечными панелями на 175 Вт, а также двумя батареями Trojan T105 6V на 225 Ач.

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