Улан-Удэ, 13 августа, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Северобайкальска, которого обвиняют в применении насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Полиция

По данным следствия, в июне 2021 года обвиняемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения в здании железнодорожного вокзала Северобайкальска, остановил сотрудник полиции — для установления личности и составления протокола об административном правонарушении. Мужчина попытался оказать сопротивление, «причинив телесные повреждения».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.