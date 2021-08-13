Чита, 13 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Забайкальский край получил очередную партию вакцины против коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего в медицинские учреждения поступит 11 900 доз.

NIAID Вакцинация

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Это не только «Спутник-V» (2400 комплектов), но и вакцина «Спутник Лайт» в количестве 9500 доз.

Вакцина против коронавирусной инфекции прошла все необходимые процедуры маркировки, распределена и уже с сегодняшнего дня будет доставляться по медицинским организациям, согласно установленного маршрута», — пояснила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.

По её словам, вакцина «Спутник Лайт» согласно методическим рекомендациям, предназначена в первую очередь для тех, кто перенёс заболевание шесть месяцев назад.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 13 августа первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привиты 294 306 пациентов.

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