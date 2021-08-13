Мельбурн, Австралия, 13 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Иногда жизнь, действительно, преподносит сюрпризы тому, кто больше всего в них нуждается — а австралийском Мельбурне (столица штата Виктория) мужчина, который лишился работу совсем недавно из-за уже шестого по счету локдауна, выиграл в лотерею 80 миллионов австралийских долларов ($58 млн). Об этом 13 августа сообщил телеканал Nine News.

Цитата из м/с «Утиные истории». 1987. США Скрудж Макдак

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Это третий по величине выигрыш в истории лотерей в Австралии и самая крупная победа для жителя штата Виктории. Она оказалась как никогда кстати еще и потому, что мужчина купил дом в ипотеку незадолго до потери работы.

«С тех пор я работал уборщиком, чтобы сводить концы с концами … Как и для многих людей, этот локдаун был действительно жестким для нашей семьи. Но я не переставал говорить, что нужно пытаться», — вспоминает победитель в интервью с журналистами Nine News.