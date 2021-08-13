Пермь, 13 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В пяти муниципалитетах Пермского края оборудуют мобильные причалы. Пилотные проекты по установке универсального комплекса для швартовки судов решено реализовать в Добрянке, Березниках, Ильинском, Осе и Хохловке, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Permkrai.ru Речной туризм

«Развитие водного туризма — один из наших приоритетов. Но мы понимаем, что без создания прибрежной инфраструктуры говорить об увеличении турмаршрутов не имеет смысла. Необходимо оборудовать причалы, чтобы суда различного типа могли швартоваться в интересных для туристов локациях края», — сказал губернатор Дмитрий Махонин.

По данным минтранса Прикамья, сегодня причальные стенки в поселениях, через которые проходят водные артерии региона, сильно изношены. Ремонтировать их для местных бюджетов слишком затратно. Альтернативой ремонта является оборудование модульных причалов.

Средства для изготовления и оборудования таких причалов планируют предусмотреть бюджете края на 2022 год. Дмитрий Махонин поручил минтрансу и минтуризма проработать вопрос производства плавучих пирсов на понтонах для швартовки малых и больших судов с пермскими предприятиями.

Министр по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Ветошкина отметила, что реализация планов позволит расширить водные туристские маршруты по реке Каме с остановками в самых популярных у путешественников населенных пунктах, что положительным образом скажется на пассажиропотоке. Согласно прогнозам, он может увеличиться в 2023 году на 47 тыс. человек.