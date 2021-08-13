Канберра, 13 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. 12 августа в столице Австралии и пригороде был введен семидневный локдаун после одного случая заражения, выявленного впервые с 2020 года в Австралийской столичной территории. Однако масштабы вспышки, как оказалось, не ограничились одним человеком, и уже на 13 августа число зараженных в Канберре возросло до шести. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Мельбурн. Австралия

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Отмечается, что в первый день локдауна (13 августа) в столице Австралии были зафиксированы два новых случая заражения. Общее количество инфицированных в результате распространения коронавируса возросло до шести.

Глава столичного правительства Эндрю Барр заявил в ходе пресс-конференции, что около 3 900 человек были идентифицированы как близкие или случайные контакты мужчины старше 20 лет, который был признан нулевым пациентом в Канберре.