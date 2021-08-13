Бишкек, , 10:32 — REGNUM Военнослужащие ВС Таджикистана прекратили рыть окопы на границе с Киргизией и закопали те, что сделали ранее. Об этом 13 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря администрации Баткенской области Киргизии Азата Курбанбекова.

Таджикистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Курбанбеков сообщил, что между местными чиновниками и руководителями силовых ведомств двух стран прошли переговоры. После их завершения таджикская сторона согласилась зарыть окопы, которые были сделаны 12 августа.

На таджикско-киргизской границе обстановка накалена с апреля. Тогда произошел вооруженный конфликт между военными Киргизии и Таджикистана, поводом для которого стала попытка таджикистанцев установить камеры видеонаблюдения на территории водозабора, расположенного в Баткенской области Киргизии. ВС Таджикистана обстреляли приграничные районы Киргизии, в результате чего погибли 36 человек и более 200 получили ранения.

Напомним, граница между Киргизией и Таджикистаном до конца не делимитирована. Это порождает споры о принадлежности ряда территорий.

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