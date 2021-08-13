Канберра, , 10:30 — REGNUM На фоне того, что вспышка коронавирусной инфекции в австралийском штате Новый Южный Уэльс не утихает, а только продолжает расти, правительство Западной Австралии 13 августа приняло решение об ужесточении правил въезда в свой регион из охваченного коронавирусом штата. Об этом было объявлено 13 августа в ходе пресс-конференции с участием премьер-министра штата Западная Австралия Марком Макгоуэном, передает телеканал Nine News.

Австралия Simon Clancy

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Макгоуэн отметил, что ухудшение ситуации с коронавирусом в Новом Южном Уэльсе означает, что у него нет другого выбора, кроме как внести штат в список мест с категорией «высокого риска».

«То, что происходит в Новом Южном Уэльсе, продолжает вызывать растущую озабоченность», — заявил Макгоуэн.

Отметим, что с 12:01 17 августа на право въезда в Западную Австралию смогут рассчитывать только те жители Нового Южного Уэльса, которые получили хотя бы одну дозу вакцины COVID-19.

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