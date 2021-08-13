Канберра, 13 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. 13 августа штат Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) преодолел еще одну мрачную отметку по суточному показателю выявленных случаев заражения коронавирусом — за последние 24 часа в штате SARS-CoV-2 заразились рекордные 390 человек. Об этом, передает телеканал Nine News, заявила премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян, выступая на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По ее словам, за прошедшие сутки в штате от COVID-19 скончались еще два человека.

«Я ожидаю, учитывая большое количество случаев заражения, которые у нас были за последние несколько дней, что, к сожалению, эта тенденция сохранится, по крайней мере, в ближайшие несколько дней», — предупредила Бережиклян.

По данным министерства здравоохранения Нового Южного Уэльса, за сутки в штате были проведены 128 000 тестов на коронавирус.