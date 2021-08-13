Канберра, 13 августа, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Граждане Австралии, которые до сих пор не сделали прививку от COVID-19 или отказываются проходить вакцинацию по тем или иным причинам, могут столкнуться с продлением действий ограничений на уровне всей страны, а не только в ряде отдельных штатов. Об этом 13 августа во время выступления перед журналистами предупредил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

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«Это делается на том основании, что органы общественного здравоохранения знают, что если вы вакцинированы, вы представляете меньший риск для здоровья населения как для себя, так и для окружающих», — объяснил Моррисон.

«Так что, если бы люди представляли меньший риск для здоровья, вполне естественно, что к ним были бы применены другие меры», — добавил премьер-министр страны.

Тем не менее глава правительства Австралии подчеркнул, что после встречи с национальным кабинетом министров никаких конкретных мер дискриминационного характера к непривитым пока не принято, но власти рассматривают этот вопрос.