Москва, 13 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Расследование в отношении Игоря Полянского, провалившего допинг-тест, и его тренеров проведёт Федерация триатлона России. Об этом 13 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

Цитата из х/ф «Бременские музыканты». Реж. Инесса Ковалевская. 1969. СССР Расследование

«Будет проведено расследование, в том числе в отношении тренеров спортсмена», — сказали в организации.

Также отмечается, что Полянский будет отстранён от соревнований уже по результатам первой допинг-пробы. Спортсмен имеет право запросить анализ пробы «Б».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, допинг-проба Полянского, сданная им до Олимпиады в Токио, дала положительный результат на рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО).