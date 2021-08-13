Ярославль, 13 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Красноперекопском суде Ярославля началось рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Суд над Ринатом Бадаевым

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бадаев обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.

«Он вину признаёт, можно сказать, частично. Он считает, что его действия должны быть квалифицированы по другому составу преступления. В частности, в некоторых показаниях он говорил, что это больше мошенничество. Со следствием не сотрудничает. Если он признаёт вину частично я считаю, что он не сотрудничает со следствием», — сказал перед судебным заседанием прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Ярославской области Олег Фролов.

Как считает обвинение, заммэра взял взятки в сумме 1,8 миллиона и 530 тысяч рублей. Деньги передавались за покровительство коммерческим фирмам при заключении контрактов. Бадаеву грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет. В настоящий момент он находится под стражей.