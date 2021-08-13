Канберра, 13 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В настоящее время в Австралии стремительно растут темпы вакцинации от COVID-19, в то время как страна преодолела еще одну важную отметку — 25% взрослого населения считаются полностью привитыми. Об этом в ходе пресс-конференции 13 августа заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News.

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«Каждый четвертый австралиец, имеющий право на вакцинацию, полностью вакцинирован … Всего месяц назад эта цифра составляла 11,6%», — отметил Моррисон.

В частности, Моррисон обратил внимание на передовые регионы, где темпы иммунизации от COVID-19 выше, чем в среднем по стране. Он сказал, что правительства Тасмании, Австралийской столичной территории и Нового Южного Уэльса дали по крайней мере одну дозу вакцины более чем 50% населения.

«Вчера мы сделали более 270 000 прививок за один день», — добавил премьер-министр.