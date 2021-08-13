Новосибирск, 13 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 13 августа, торговые центры получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК).

Торговый центр

«Специальные службы проверяют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время осуществляется обследование объектов. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения», — уточнили в АТК.

Новосибирцев просят сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.