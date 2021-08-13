Благовещенск, 13 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Студентов и преподавателей высших учебных заведений Амурской области активно прививают от COVID-19. Об этом 13 августа сообщили руководители вузов на заседании оперативного штаба региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) whitesession Вакцина

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В Амурской государственной академии на сегодняшний день привиты 76% подлежащих вакцинации ординаторов и студентов, а также 75% сотрудников. Сертификат о вакцинации потребуется для того, чтобы заселиться в общежитие вуза. Аналогичное требование выдвигает Амурский госуниверситет, где поставили прививки 80,3% преподавателей и 31,2% студентов.

Привитыми для заселения в общежитие нужно быть и студентам Благовещенского педагогического университета. В вузе прошли вакцинацию 38% студентов и 60% сотрудников. В Дальневосточном аграрном университете этот показатель составляет среди студентов 24,5%, среди сотрудников вуза — 98,7%.

Главный государственный санитарный врач области считает необходимым быть готовыми к прививанию студентов, когда они прибудут на учёбу в Благовещенск из других населённых пунктов Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 360 жителей Амурской области погибли от COVID-19 за всё время пандемии и 29 525 — заразились. За сутки в регионе выявлено 137 новых случаев инфицирования (днём ранее — 142).