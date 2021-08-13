Самара, 13 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в двух деревянных жилых домах в Самаре. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области Пожар в жилом доме

Сообщается, что рано утром 13 августа спасатели получили сообщение о том, что на ул. Пушкина, 139 горит двухэтажный жилой дом. По тревоге были подняты 96 спасателей на 37 единицах техники.

Прибыл на место происшествия они установили, что горят два частных жилых дома. В результате огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание на общей площади 360 кв. метров.

К счастью никто не погиб и не пострадал. Из зданий было эвакуировано семь человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области мужчину обвинили в поджоге дома.