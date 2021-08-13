Москва, 13 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Главный конструктор российского многофункционального лабораторного модуля «Наука», заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Александр Кузнецов попал в больницу с подозрением инсульт после стыковки модуля с Международной космической станцией (МКС). Об этом 13 августа сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Roscosmos.ru Модуль «Наука»

«Второго августа — через несколько дней после завершения восьмидневного полета модуля «Наука» и его стыковки с МКС, Александр Кузнецов был доставлен в больницу с подозрением на инсульт. Сказалось колоссальное напряжение в работе членов госкомиссии, под контролем которой была осуществлена доработка модуля и его запуск», — приводит его слова РИА Новости.

При этом источник уточнил, что в начале нынешней недели главного конструктора модуля «Наука» выписали из больницы и в настоящее время он проходит курс реабилитации, и идет на поправку.

Также он рассказал, что Кузнецов, а также другие специалисты и члены государственной комиссии все восемь дней полета «Науки» провели в Центре управления полетами и практически не покидали помещения.

Напомним, 29 июля модуль «Наука» пристыковался к МКС, однако после стыковки произошло незапланированное включение его двигателей, из-за чего положение станции в пространстве изменилось и его компенсировали включением двигателей российского модуля «Звезда».