Екатеринбург, 13 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Свердловскую область вскоре вернётся жаркая погода, что отодвинет прощание с летом как минимум на неделю. Об этом заявила журналистам главный синоптик в регионе Галина Шепоренко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

Специалист напомнила, что принято выделять окончание летнего сезона по дате, когда средняя суточная температура упадёт до показателя меньше + 15 градусов по Цельсию. Это обычно происходит в середине августа.

В 2021 году в августе вновь придёт тепло: с 16 по 20 августа ожидают днём от + 22 до + 27 градусов по Цельсию. Причиной тому — пришедший с севера антициклон, который дополняется с запада тёплым воздухом Ближнего Востока и южных морей.

«Лето продолжится и прощание с ним отложится, как минимум, до конца следующей недели», — уточнила Шепоренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.