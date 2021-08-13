Сеул, 13 августа 2021, 10:17 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал министерство обороны провести тщательное расследование дела о сексуальных домогательствах в военно-морских силах, которые привели к смерти женщины-военнослужащей. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.
По её словам, глава государства был «в ярости», когда узнал об инциденте, поскольку это не первый случай самоубийства женщины-военнослужащей, подвергшейся сексуальным домогательствам.
Известно, что женщина, личность которой не разглашается, была найдена мёртвой 12 августа в собственной квартире. Инцидент произошел спустя несколько дней после того, как жертва сообщила о том, что в мае текущего года она подверглась сексуальным домогательствам со стороны коллеги.
Напомним, что подобный случай произошёл в ВВС Южной Кореи в мае текущего года.