Сеул, , 10:17 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал министерство обороны провести тщательное расследование дела о сексуальных домогательствах в военно-морских силах, которые привели к смерти женщины-военнослужащей. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Мун Чжэ Ин UNC — CFC — USFK

По её словам, глава государства был «в ярости», когда узнал об инциденте, поскольку это не первый случай самоубийства женщины-военнослужащей, подвергшейся сексуальным домогательствам.

Известно, что женщина, личность которой не разглашается, была найдена мёртвой 12 августа в собственной квартире. Инцидент произошел спустя несколько дней после того, как жертва сообщила о том, что в мае текущего года она подверглась сексуальным домогательствам со стороны коллеги.

Напомним, что подобный случай произошёл в ВВС Южной Кореи в мае текущего года.