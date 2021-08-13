Абакан, 13 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Жертвами COVID-19 в Хакасии стали ещё три человека, сообщили ИА REGNUM 13 августа в правительстве республики.

Mos.ru Больничные койки в коронавирусной клинике

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Умерли две женщины (71 год, 91 год) и 83-летний мужчина с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

С начала 2021 года в Хакасии скончались 462 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в регионе выявили 14 993 случая заражения коронавирусом.