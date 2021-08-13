Петропавловск-Камчатский, 13 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Избирком Камчатки исключил из списка партии «Единая Россия» на выборах депутатов Законодательного собрания края Игоря Редькина, сообщило 13 августа ИА «Камчатка-информ».

Дарья Драй ИА REGNUM Единая Россия

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Заявление об исключении из списка кандидатов Редькин сам подал в избирком. Бюллетени ещё не успели напечатать, в противном случае фамилию исключенного кандидата пришлось бы вычеркивать вручную.

Место Редькина в списке занял депутат Законодательного собрания Камчатки Роман Гранатов.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Редькин сознался в непреднамеренном убийстве мужчины. Он отправился на свалку с оружием и хотел отпугнуть медведя. В темноте он выстрелил, как ему показалось, в косолапого хищника. Позже выяснилось, что в больнице от огнестрельного ранения, полученного на свалке, скончался 30-летний местный житель.

Суд Петропавловска-Камчатского 11 августа заключил Редькина под домашний арест сроком на два месяца.