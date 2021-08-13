Белгород, 13 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Подземная самоходная машина загорелась ночью 13 августа в шахте горно-обогатительного комбината в посёлке Яковлево Белгородской области. Из-за возгорания были эвакуированы порядка 200 рабочих, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Сообщение о пожаре под землёй поступило в 04:30. К месту происшествия направили два отделения военизированной горноспасательной части и дежурные караулы трёх пожарно-спасательных частей.

«Возгорание было оперативно ликвидировано штатными первичными средствами пожаротушения собственными силами в течение 10 минут. Разрушений технического устройства нет. Обстоятельства и причины выясняет специально созданная комиссия» , — отметили в пресс-службе Яковлевского ГОКа.

Погибших и пострадавших нет.