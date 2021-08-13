Улан-Удэ, , 10:13 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов посетил подтопленные домовладения в поселке Поселье в Иволгинском районе и СНТ «Весна» в Улан-Удэ. По его словам, «ситуация ещё не тяжёлая, но уже напряженная».

Алексей Цыденов встретился с жителями подтопленных участков Сайт правительства Бурятии: egov-buryatia.ru

«Уровень воды 233 см сейчас в Улан-Удэ, начался выход воды на пойму. Пока в городе Улан-Удэ правый, левый берег. Домов, где вода поднялась бы на уровень выше уровня пола, ни одного такого дома нет. Есть дома, где подтоплены участки и где к дому вода подошла, но ещё дома не залило. Вы Иволгинском районе есть несколько домов, где уже вода вышла на уровень пола. Безусловно, всем, у кого и просто вода до дома дошла, и где в дом зашла — всем предусмотрена компенсация порядка 10 тыс. рублей. Если идёт утрата имущества, то уже другой объем финансирования. Но где уже частично есть пострадавшие, выплаты будут», — сказал он.

Цыденов поручил главе Иволгинского района, руководству администрации города оперативно отработать заявки для начисления компенсаций пострадавшим от подтоплений.