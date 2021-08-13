Ярославль, 13 августа, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля приняла решение снести здание бывшего детского сада на улице Посохова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте градостроительства мэрии.

http://www.gradkostroma.ru Детский сад

Как ранее сообщало ИА, жители обратили внимание, что здание пустует много лет и разрушается. При этом в районе не хватает мест в детских садах. До 2014 года в здании располагался детский дом, который был выселен под предлогом восстановления детского сада. Однако за 7 лет найти денег на его реконструкцию так и не смогли.

«В 2015 году была разработана проектная документация на реконструкцию существующего здания, однако в связи с отсутствием финансирования, работы остались не выполненными. На сегодняшний день, учитывая изменившиеся нормативы и требования к таким объектам, а также тот факт, что федеральные программы, в рамках которых осуществляется строительство детских дошкольных организаций, не предусматривают реконструкцию существующих зданий, мэрией города Ярославля было принято решение о сносе данного объекта и строительстве нового здания. Финансирование выполнения работ по проектированию запланировано на 2022 год. Снос здания будет в этом году. Здание построено в 1968 году, находится в муниципальной собственности мэрии», — сообщили в департаменте градостроительства.

В мэрии Ярославля признают, что в этом месте действительно имеется дефицит мест в детских садах. Однако свободной площадки для нового учреждения нет.