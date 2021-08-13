Берлин, 13 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Сети появилось видео с испытаниями модернизированного хэтчбека Cupra Leon 300 TSI на трассе Нюрбургринг (Германия). Демонстрационный ролик с тестовым автомобилем размещён на YouTube-канале L'argus.

Скрин с видеоролика из YouTube-канала L'argus Модернизированный хэтчбек Cupra Leon 300 TSI

Тестирование хэтчбека компании Cupra (принадлежит итало-американскому автопроизводителю Seat) было заснято прямо из кабины. На видео видны показания системы электронного контроля устойчивости (ESC). Испытатели особое внимание уделили тестам на манёвренность автомобиля.

Под капотом Cupra Leon 300 TSI функционирует двухлитровый четырехцилиндровый бензиновый мотор с турбонаддувом. Мощность силового агрегата машины равна 296 л. с., а крутящий момент составляет 400 Нм.

В качестве трансмиссии у модели стоит семискоростная автоматическая коробка передач DSG с двойным сцеплением.

До «сотни» хэтчбек может разогнаться за 5,7 секунды. Максимальная скорость автомобиля равна 250 км/ч.

Напомним, компания Cupra готовит к премьере семиместный кроссовер Tarraco. Эта модель станет основным конкурентом Skoda Kodiaq RS. Однако дебют авто состоится только в 2022 году.

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