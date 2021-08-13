Якутск, 13 августа, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Якутии опровергли информацию о гибели местного жителя из-за удушья дымом от лесных пожаров. «Подобный вызов не был зафиксирован в службе скорой помощи. Информация не соответствует действительности», — сообщила телеканалу «Якутия 24» министр здравоохранения региона Елена Борисова.

14.mchs.gov.ru Якутия в дыму из-за лесных пожаров

Она добавила, что на подобные происшествия в обязательном порядке выезжает бригада скорой помощи.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах распространилось сообщение о том, что на улице одного из населенных пунктов, не дойдя до подъезда своего дома, умер человек. Автор заявлял, что причиной смерти стало удушье дымом.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 августа, в 11 районах Якутии объявлен нерабочий день из-за дыма лесных пожаров. 12 августа воздух в Якутске оценивался как опасный для жизни.