Лос-Анджелес, США, 13 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» подписал новый контракт с американским форвардом Каваем Леонардом. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба клуба.

Www.nba.com Кавай Леонард

По информации журналиста Шэмса Чарании, контракт рассчитан на четыре года и на сумму в $176,3 млн.

30-летний Леонард является двукратным чемпионом НБА (2014, 2019). Он выступает за «Клипперс» с 2019 года, а ранее играл за «Сан-Антонио Спёрз» и «Торонто Рэпторс».