Ставрополь, 13 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Над Северным Кавказом ближайшие трое суток будет властвовать непогода. На регион надвигаются сильные ливни с грозами, местами ожидается шквалистое усиление ветра до 20−25 м/с, сообщили 13 августа в пресс-службе управления Гидрометцентра по региону.

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Такая погода ждет в течение 13−15 августа жителей Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Из-за ливней в реках республик возможны подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах — сход селей в небольшом объёме.

Отдельные ливни с градом прошумят в Северной Осетии, Ингушетии и Чечне. Не ожидается осадков лишь в Дагестане.

Температура воздуха ночью по округу в среднем +18…23°, днем — +23…28°, а 14 августа местами до +31°.