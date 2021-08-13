Тбилиси, 13 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 50 937 исследований на SARS-CoV-2 выявили 5359 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 13 августа обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки

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Всего на текущую дату в стране выявили 471 685 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 415 146 победили инфекцию, в том числе 2726 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 6321 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 42 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6635 пациентов, в оборудованных гостиницах — 3409.

Днём ранее в Грузии в ходе 49 189 исследований выявили 5128 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3310 человек.

Стоит отметить, что в Грузии в течение четырёх последних дней выявляют более 5 тыс. случаев заражения в сутки. 10 августа там сообщили о 5697 выявленных носителях коронавируса за сутки, что стало абсолютным «рекордом» для страны.