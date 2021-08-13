Челябинск, 13 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки было выявлено ещё 375 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 79 621 заразившегося. Выздоровели 69 569 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 6369 человек. Скончались от COVID-19 ещё 19 граждан.