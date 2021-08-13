Казань, 13 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Верховый суд Татарии 13 августа рассмотрел жалобу Кирилла Доронина, сооснователя финансовой пирамиды Finiko. 30 июля ему было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Обдумывание мошенничества

Со стороны защиты обвиняемого заявлялось, что содержание Доронина в следственном изоляторе препятствует выплатам вкладчикам пирамиды, сообщает «Татар-информ». Прокуратура и следствие предоставили сведения, что у обвиняемого есть гражданство Турции и он может скрыться.

В итоге Верховный суд Татарии отклонил жалобу Доронина, просившего выпустить его из СИЗО и отправить под домашний арест. Решение Вахитовского районного суда Казани о продлении содержания Доронина под стражей до 30 сентября текущего года оставлено без изменений.

ИА REGNUM напоминает, около 650 заявлений поступило в правоохранительные органы от пострадавших вкладчиков компании Finiko из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Казахстана. Троих организаторов финансовой пирамиды заочно обвинили в мошенничестве и объявили в розыск.

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